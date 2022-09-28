يؤكد بنك برقان مجدداً التزامه الراسخ بالمساهمة في إثراء المشهد الثقافي والفني في الكويت، من خلال رعايته لحفل الموسيقار عمر خيرت في قاعة مسرح الأرينا يوم 7 أكتوبر. وتأتي هذه الرعاية في إطار برنامج برقان الشامل للمسؤولية الاجتماعية الذي يركز على دعم أرقى الفعاليات الثقافية في الكويت.



وقد عبرت بهذه المناسبة مدير أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان، حصة حسين النجادة، عن سعادتها برعاية البنك لحفل أحد أهم رموز الموسيقى في العالم العربي واستضافته مجددا في الكويت بعد غياب أربع سنوات، مؤكدة التزام برقان بدعم الأنشطة الفنية والإبداعية التي تسهم في الارتقاء بالساحة الفنية والثقافية المحلية عبر عروض ومحتوى ترفيهي مميز يستجيب لتطلعات الجمهور الكويتي.



وأضافت النجادة قائلة: «يفتخر برقان بالدور الرائد الذي يلعبه بين مؤسسات القطاع المصرفي، في دعم مختلف القطاعات التي تهم المجتمع الكويتي ومنها مجالات الفنون والثقافة والإبداع. ونحن نسعى دائما في إطار هذه الرؤية إلى تبني مختلف المبادرات التي تهدف إلى دعم ثقافة الإبداع والارتقاء بالمشهد الترفيهي المحلي الذي لطالما اشتهرت به الكويت على مستوى المنطقة».



ومن خلال استقبال الموسيقار عمر خيرت مع الأوركسترا الكاملة التي سترافقه في أكبر قاعة مسرح مغطاة في الكويت، يؤكد بنك برقان من جديد إيمانه الصادق بأهمية تعزيز المشهد الثقافي المحلي في ظل الدور النشط والقيادي الأكبر الذي يلعبه في تحسين الجوانب الرئيسية التي تؤثر على رفاه كل شرائح المجتمع من خلال المبادرات المتنوعة في مجالات التعليم، والثقافة، والرياضة، والصحة.