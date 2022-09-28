أعلن فندق سيمفوني ستايل عن افتتاح نادي سيمفوني للسيدات في الطابقين التاسع عشر والعشرين، حيث يتميز بإطلالته الرائعة على شارع الخليج العربي.



ويحتوي نادي سيمفوني للسيدات على صالة ألعاب رياضية مخصصة للسيدات تتميز بأحدث المرافق والمعدات، كما يضم استوديوهات لياقة البدنية لممارسة رياضة الزومبا وألعاب القوى بالإضافة إلى غرفة ساونا وغرفة ثلج ومنطقة مخصصة للراحة وغرفة لتغيير الملابس.



كما يقدم نادي سيمفوني للسيدات دروس لياقة خاصة وجماعية لأعضائه مع مدربين متخصصين بهذا المجال.



وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية م.عبدالمطلب معرفي عن سعادته بهذا الافتتاح الذي يهدف إلى تشجيع الناس على تبني أسلوب حياة رياضي وصحي.