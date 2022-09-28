خلال الأسبوع الماضي، استضافت شركة ديليفرو 200 سائق لتناول الغداء بمطعم الشمم الشهير.



قضى السائقون يوما في مطعم الشمم بصحبة بقية فريق ديليفرو، وقد كان الغداء فرصة ممتازة للتعارف فيما بينهم أثناء الاستمتاع ببعض أشهى المأكولات البحرية في البلاد.



وحول هذا، قالت مدير عام ديليفرو الكويت سهام الحسيني: «نحن سعداء للغاية لتمكننا من التخطيط لغداء بهذا الحجم حتى يتسنى لسائقي شركتنا تجربة مذاق أحد أكثر المطاعم المحلية المحبوبة في البلاد. وتعتبر مثل هذه الفعاليات فرصة ممتازة لجمع أعضاء الفريق وشكر السائقين على عملهم المتميز على مدار السنة».



وأضافت: «العمل الجاد الدؤوب يحظى بالتقدير في ديليفرو. نشعر بالامتنان الشديد لامتلاكنا فريقا متفان من السائقين الذين يوصلون أطعمتنا المفضلة في الكويت».



وتجدر الملاحظة إلى أن هذه الفعالية تندرج ضمن عدة مبادرات نظمتها ديليفرو كعرفان بالجميل لسائقيها. فخلال الشهر الماضي، خصصت الشركة محطات لتوزيع المياه بجميع أنحاء البلاد من أجل تزويد السائقين بالماء البارد طوال فصل الصيف. علاوة على ذلك، تتعاون ديليفرو مع شركائها من المطاعم المشهورة على غرار ستاربكس ومطبخ أحمد الزامل فضلا عن روك هاوس سايدرز وغيرها لتحفيز سائقيها. كما تقدم لهم خلال المناسبات والأعياد، مثل شهر رمضان، وجبات الإفطار السنوية للاحتفال بالشهر الكريم.