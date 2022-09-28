بدأ أعضاء العائلة المالكة في بريطانيا وأسرهم العودة إلى أداء واجباتهم الرسمية امس بعد انتهاء فترة الحداد الملكي على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.



وذكرت وكالة أنباء «بي. آيه. ميديا» البريطانية أن الأعلام كانت منكسة حتى الساعة 8 صباح امس.



وبعد وفاة الملكة في 8 سبتمبر الجاري، لم يقم أفراد العائلة المالكة بالواجبات الرسمية إلا عند الضرورة. ويقوم ولي العهد أمير ويلز الأمير ويليام زوجته بزيارة «ويلز» للمرة الأولى منذ توليه مهام منصبه الجديد.



وقام الملك تشالز الثالث بمهمة رسمية واحدة، خلال فترة الحداد، وهي إجراء اتصال هاتفي مع المستشار كواسي كوارتنغ، وزير المالية في الحكومة البريطانية الجديدة، مساء الخميس الماضي، أي عشية الإعلان عن ميزانية جديدة تتضمن خفضا في الضرائب.



وسافر الملك إلى اسكتلندا بعد فترة وجيزة من تشييع جنازة الملكة، وربما يبقى بمنزله في بيركال حتى أوائل أكتوبر المقبل، وفقا للتقليد الذي وضعته الملكة الراحلة.



ومن المرجح أن يكون التخطيط جاريا لتتويج الملك تشالز، حيث استمعت محكمة «لافندر هيل» جنوبي لندن إلى اقتراح بتحديد موعد للحدث الوطني المتوقع العام المقبل.



في غضون ذلك، قال البريد الملكي البريطاني إن المحافظة على البيئة وخفض التكلفة سيكونان سمات عملية تغيير العملة والطوابع الجديدة بصورة الملك تشالز الثالث.