عقد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة جلسة مباحثات رسمية بقصر العلم.



وذكرت وكالة أنباء عمان «أونا» في بيان أنه تم خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق تطلعاتهما المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة ومجمل التطورات الإقليمية والدولية والأمور ذات الاهتمام المتبادل.



وكان السلطان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبلي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله مسقط في وقت سابق أمس، حيث يقوم سموه بزيارة دولة إلى السلطنة تستمر يومين.



وتبادل الجانبان الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.



وجرت لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مراسم استقبال رسمية واحتفاء شعبي لدى وصول سموه إلى قصر العلم العامر، يرافقه السلطان هيثم بن طارق.



ورافق موكب سموه لدى وصوله إلى بوابة قصر العلم العامر مئات من الخيالة السلطانية والحرس السلطاني، وقدمت العديد من الفرق الشعبية العمانية أهازيجها الشعبية ولوحاتها الفنية وعروضها التراثية ابتهاجا بزيارة الشيخ محمد بن زايد، فيما اصطفت الحشود من أبناء عمان لتحية سموه والتعبير بحفاوة عن سعادتهم بالزيارة، ملوحين بأعلام البلدين الشقيقين ومرددين عبارات الترحيب الأخوي والمحبة والمودة التي يكنونها لسموه ودولة الإمارات وشعبها.



ثم اصطحب السلطان هيثم بن طارق أخاه الشيخ محمد بن زايد إلى منصة الشرف، حيث عزف السلام الوطني لكل من البلدين الشقيقين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة سموه للسلطنة.