بعث رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ببرقية تهنئة إلى وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرا للدفاع.



وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحافي إن الشيخ طلال الخالد أعرب في برقيته عن تمنياته لوزير الدفاع السعودي بالنجاح والتوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد، سائلا الله عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.



وكان الأمير خالد بن سلمان اجتمع مع قادة وكبار المسؤولين بالوزارة، وهو اجتماعه الأول بعد تعيينه وزيرا للدفاع.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» ألقى وزير الدفاع خلال الاجتماع كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الثقة الكريمة بمناسبة تعيينه وزيرا للدفاع، سائلا المولى عزّ وجلّ له العون والسداد لخدمة الدين والقيادة والوطن.



وأكد الأمير خالد بن سلمان خلال الاجتماع أن وزارة الدفاع قد حظيت منذ تولي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قيادتها باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من سموه، أثمرت بإطلاقه برنامج تطوير وزارة الدفاع، الذي يعكس إيمانه بأهمية تطوير قدرات الوزارة، ومواكبة التطور العسكري وفق أعلى المعايير، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.



وأكد أن وزارة الدفاع ستمضي على نهج ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومساره الذي رسمه للوزارة، لتصبح مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة ومشتركة، تحمي أمن الوطن ومصالحه من التهديد الخارجي، وتقود التحالفات وتشارك بها بجدارة واقتدار.