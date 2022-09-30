مفرح الشمري



انتقل الى رحمة الله المخرج القدير عبدالله تقي العوضي وقد ووري جثمانه عصر امس في مقبرة الصليبخات.



والراحل يعتبر من المخرجين الاوائل الذين عملوا في تلفزيون الكويت منذ أوائل السبعينيات حتى الغزو العراقي الغاشم على الكويت وقدم من خلاله العديد من البرامج المنوعة الحوارية منها والثقافية مع العديد من رفاق دربه محمد الويس وفيصل الضاحي وحافظ عبدالرزاق، لأنه كان يتميز، رحمه الله، بإيجاد أفكار لبرامج تتماشى مع اجواء المجتمع الكويتي ووجد كل الدعم والتشجيع من المسؤولين على هذا القطاع في تلك الفترة.



الراحل عبدالله تقي العوضي كان مثالا للاخلاق والطيبة لتعامله الحسن مع الجميع، خصوصا من يعملون معه في تنفيذ البرامج والاوبريتات الوطنية التي أخرجها مثل أوبريت صدى التاريخ وأوبريت الطوائف والكويت والعرب وغيرها من الأعمال التلفزيونية التي حققت شهرة واسعة محليا وخليجيا وساهمت في ابراز العديد من المذيعين والمذيعات.



«الأنباء» تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى زوجته الإعلامية القديرة دولت شوقي، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون).