القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



وافق مجلس النواب، بأغلبية أعضائه، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم (460) لسنة 2022، بمد العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (442) لسنة 2021 بشأن فرض بعض التدابير في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة ستة أشهر أخرى، تبدأ من غد الإثنين الموافق 3 أكتوبر.



وقال رئيس مجلس النواب إن الجميع يلمس الدور المحوري والحيوي للقوات المسلحة الباسلة في حفظ الأمن وحماية مقدرات الوطن في جميع ربوع مصر، والجميع يدرك أيضا ما تواجهه القوات المسلحة في سبيل ذلك من مخاطر، وما تقدمه من دماء وتضحيات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.



وأضاف أن مجلس النواب يؤكد دعمه الكامل لكل الخطوات الحثيثة التي تتبعها القوات المسلحة بقيادة قائدها الأعلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما يؤيد المجلس ما تنتهجه من تعاون وتدريب مشترك مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك كله بهدف رفع كفاءة وقدرات أبطال القوات المسلحة، وثقل خبراتهم ومهاراتهم القتالية لدفع أي اعتداء يمس تراب ومقدرات الوطن.