القاهرة - هالة عمران



‎‎أكد رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، أن الدولة بمختلف أجهزتها تعمل على متابعة ودفع سير العمل في المشروعات التي تتم على الطريق الدائري، والمحاور المرورية الجديدة المتصلة به، باعتباره شريانا حيويا مهما، يربط أنحاء القاهرة الكبرى ببعضها البعض، وله دور كبير في حركة البشر والبضائع.



جاء ذلك خلال جولة موسعة قام بها رئيس مجلس الوزراء، امس، تفقد خلالها أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري، كما تابع تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة التي تستهدف ربط الدائري مع الطرق الرئيسية.



ورافق رئيس الوزراء - خلال الجولة - كل من: د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة القومية للطرق والكباري.



وأثنى مدبولي على الجهود القائمة لتنفيذ المشروعات بالطريق الدائري، موجها بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ جميع مشروعات الطرق، بما يخدم كافة مستخدمي هذه الطرق.



بدأت الجولة بمتابعة أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والاسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبري (٩ د)، حيث أوضح رئيس الهيئة القومية للطرق والكباري، أن طول الكوبري يبلغ ٣ كم، بواقع 4 حارات مرورية لكل اتجاه في المسافة من تقاطع الدائري مع طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع المريوطية بالاتجاهين، ويتم حاليا تنسيق التحويلات المرورية المطلوبة مع الإدارة العامة للمرور، لنهو الأعمال في التوقيتات المحددة.



ثم تم تفقد تقاطع الطريق الدائري مع طريق (القاهرة / الإسكندرية) الزراعي، حيث أشار الفريق كامل الوزير إلى أنه جار الانتهاء من اللمسات النهائية لجميع الحلول المرورية المستجدة لتسهيل حركة تنقل المواطنين والطلبة، والتي تشمل توسعة الطريق الدائري في هذه المنطقة ليصبح 11 حارة في كل اتجاه، وتوسعة الطريق الزراعي، وإنشاء طريق خدمة، وتوسعة جميع المطالع والمنازل من حارة واحدة إلى 3 حارات، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء كوبري دوران للخلف بطول 2كم بواقع 3 حارات مرورية، كبديل لنفق ميت نما لتسهيل حركة تنقل المواطنين.



وتفقد رئيس الوزراء - أيضا - كوبري مسطرد، حيث أكد وزير النقل أنه تم الانتهاء من إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبري الحالي، كما تم الانتهاء من توسعة جميع المطالع والمنازل لتصبح 3 حارات بدلا من حارة واحدة، وكذلك تم الانتهاء من المطلع والمنزل المستجدين بتقاطع الدائري مع طريق الإسماعيلية الزراعي، بواقع 3 حارات مرورية، وذلك لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مسطرد عبر نفس الطريق، خاصة أنها من طرق الربط الهامة بين الدائري والطرق الرئيسية.