القاهرة ـ هالة عمران



عقد د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود.منال عوض محافظ دمياط اجتماعا موسعا مع قيادات التربية والتعليم بالمحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد 2022/ 2023، وفي البداية، رحبت محافظ دمياط باسمها واسم قيادات المحافظة بالوزير في زيارته الأولى للمحافظة.



وأشارت إلى أنها ناقشت مع د.رضا حجازي عدة ملفات وموضوعات في إطار سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، لوضع حلول للتحديات والعقبات للارتقاء بالمنظومة التعليمية بدمياط.



من جانبه، أكد الوزير أن أولياء الأمور شركاء للوزارة في العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دور المدرسة التربوي واكتشاف المواهب وتنميتها.



ووجه الوزير قيادات التعليم في المحافظة بتذليل كافة الصعوبات أمام الطلاب خلال العام الدراسي الجديد وتسليم الكتب لجميع الطلاب، مشيرا إلى أنه لا تطوير من دون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه، كما شدد على أنه لن يترك أي مدرسة على مستوى الجمهورية تعاني من مشكلة ولن يقبل بأي تجاوزات أو أخطاء تعيق انتظام العملية التعليمية.



كما وجه الوزير بضرورة البدء في عمل توعية طلابية لنشر الوعي الطلابي نحو التغير المناخي تزامنا مع تنظيم مصر للمؤتمر العالمي للتغيرات المناخية بشرم الشيخ «cop27»، والذي تشارك فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمعرض كبير.



وأشار د.رضا حجازي إلى أهمية زيادة الوعي لدى طلاب المدارس بالمشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والمشروعات القومية الجاري العمل عليها لزيادة ودعم روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.



وأوضح أن الوزارة اتخذت خطوات عملية لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية من خلال الاستفادة بالقنوات المدرسية والمنصات التعليمية وتخصيص فترات مشاهدة داخل الفصل.



وفيما يخص تطبيق يوم الأنشطة بالمدارس، أوضح د.رضا حجازي أنه سيتم تطبيق الفكرة في ما لا يقل عن 25% من المدارس بالإدارات كمرحلة أولى وسيتم تطبيقها بشكل تدريجي على مدار العام الدراسي على بقية المدارس في كل إدارة.