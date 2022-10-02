بداح العنزي



تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها غدا برئاسة د.حسن كمال تقرير المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشأن تحديد 56 موقعا تاريخيا في العديد من المناطق.



ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:



٭ طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية ق 1.



٭ الاقتراح المقدم من العضوين السابقين مها البغلي، مشعل الحمضان بشأن اعتماد المخطط الهيكلي الرابع للكويت.



٭ الاتفاقية الاستشارية رقم أهـ/ ط/ 218 والخدمات الاستشارية لدراسة وتصميم والإشراف على تحسين أداء الطريق الدائري الرابع بخصوص طلب موافقة المجلس البلدي وتثبيت حرم الطريق.



٭ كتاب صاحب العلاقة بشأن زيادة نسبة البناء إلى 180% للمركز التجاري الكائن بمنطقة الفحيحيل قطعة 1/23.