بداح العنزي



وافق مجلس الوزراء على اعتراض وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس على 4 قرارات للمجلس البلدي.



وقالت الفارس في كتابها الى رئيس المجلس البلدي والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: نحيطكم علما بأن مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم 510 المتخذ باجتماعه رقم 25/2022 المنعقد بتاريخ 4/7/2022 التالي: «الموافقة على اعتراض وزيرة الدولة لشؤون البلدية على قرارات المجلس البلدي التالية والمتخذة في اجتماعيه رقمي 2021/11، 2021/12 المنعقدين بتاريخي 10/1/2022، 2021/12/27 كما يلي:



1 - القرار بشأن الموافقة على الكتاب المقدم من الأعضاء حمد المدلج، عبدالعزيز المعــجل، عبـــدالـــوهاب بورسلي، م.عبدالسلام الرندي، محمد الرقيب، فهيد المويزري، عبدالله الرومي، حمدي العازمي، أحمد هديان د.علي بن سایر، ود.م.حسن كمال بشأن وقف مؤقت لتراخيص الاستثـــمار بالأنـــدية والاتحادات واللجان الأولمبية وإعادة دراسة القرار الخاص بأنشطة الاتحادات التجارية بنسبة 50%.



2 - القرار بشأن الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية نقل الإشراف على ممشى الواحة بمنطقة مشرف وإدارته وصيانته من وزارة الأشغال العامة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لجمعية مشرف التعاونية مع إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.



والموافقة على الطلب المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية تعديل البند رقم 1 من قرار المجلس البلدي رقم م ب ل ح 5/11/2011 والمؤرخ في 13/6/2011 الخاص بملاعب منطقة مشرف قطعة رقم 5 ليكون كالتالي: أن تكون مجانية وتتولى جمعية مشرف التعاونية إدارتها وصيانتها.



3 - القرار بشأن الموافقة على التظلم المقدم من اصحاب احدى مؤسسات الخيام الجاهزة ولوازمها وإلغاء القرار رقم ل ق م أ ب/2017/07/136 المتخذ بتاريخ 2017/12/6 والقاضي بالموافقة على إلغاء قرار المجلس البلدي رقم م ب م 2017/02/130/1.



4 - القرار بشأن الموافقة على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الأسواق العامة، حيث إنه استنادا لحكم المادة 25 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، تم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء بموجب كتابنا رقم 611 المؤرخ في 16/3/2022 باعتراضنا على القرارات سالفة الذكر الصادرة عن مجلسكم باجتماعه لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 27/12/2021 وتمسك المجلس بها باجتماعه لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 14/2/2022.



لذا، نرفع الأمر لكم للاطلاع واتخاذ اللازم نحو إنفاذ قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على اعتراضاتنا سالفة الذكر استنادا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت التي تنص على ما يلي «يكون قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة نافذا، ويلتزم المجلس البلدي بإنفاذه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه».