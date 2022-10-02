عبدالحميد الخطيب



أخيرا سيعرض مسلسل «ديستوبيا»، والذي تم تصويره منذ عام تقريبا، بدءا من الخميس المقبل (6 الجاري) على منصة «شاهد vip»، وهو من تأليف حبيبة العبدالله، إخراج أحمد عبدالواحد، إنتاج «إيغل فيلمز» للمنتج جمال سنان، تنفيذ «كتويل للإنتاج الفني» للمنتج والفنان عبدالله عبدالرضا، إشراف عام حسن السلمان، وبطولة نخبة من النجوم، منهم: خالد أمين، وفيصل العميري، وشهد الياسين، وعبدالله الطراروة، وناصر الدوسري، وعبدالله عبدالرضا، وغادة الزدجالي، ومنصور البلوشي، وحسن عبدال، والزين عبدالله، وياسة، وغيرهم، مع ظهور خاص للفنان القدير أحمد السلمان، والفنان عبدالله التركماني.



يتكون العمل من ثماني حلقات، وهو التجربة الأولى للإعلامية حبيبة العبدالله ككاتبة درامية، أو بالأحرى الاختبار الأول لها، والذي من المتوقع ان تسجل من خلاله حضورها بقوة كاسم بارز في مجال الكتابة، لاسيما ان البرومو التشويقي للمسلسل والذي تم نشره الساعات القليلة الماضية عبر حسابات فريق العمل الرسمية على «السوشيال ميديا»، يعطي دلالة بان القصة مختلفة شكلا ومضمونا، ويسيطر عليها أجواء من الأكشن والغموض والتشويق بشكل درامي جديد.