مفرح الشمري



المتابع لحالة الفنان القدير بدر الطيار يستغرب تجاهل المسؤولين عن مساعدته للعلاج في الخارج، والذي ينتظره «بويوسف» بفارغ الصبر خصوصا بعد انتكاس حالته الصحية في الفترة الحالية ودخوله الى مستشفى جابر.



«ياجماعة الخير» بدر الطيار، اسعدنا كثيرا من خلال اعماله المسرحية والتلفزيونية منذ دخوله للفن عام 1978، فهل يعقل حاليا أن ننساه بعد هذا العطاء؟!



«بويوسف» يحتاج «فزعة» جمعية الفنانين ونقابة الفنانين و«فزعة» وزارة الاعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لأنها الحاضنة لأي فنان كويتي اعطى من عمره لإسعاد الآخرين.



لا يعقل ان يترك الفنان القدير بدر الطيار وهو على السرير الابيض ولا يتحرك زملاؤه والمسؤولون في «الاعلام» و«الصحة» لمساعدته حتى يستطيع السفر للخارج للعلاج خصوصا بعد ان زادت حالته الصحية سوءا حاليا، حيث يمر بحالة صحية صعبة، جعلت بعض أجهزة الجسم تتأثر، بالإضافة الى فقده للسمع بإحدى أذنيه وتعرض نظره للضعف الشديد وعدم قدرته على المشي، كل هذه المشاكل الصحية التي يعاني منها «بو يوسف» وحتى هذه اللحظة لم يتمكن من السفر للخارج للعلاج.



«يا جماعة الخير» ماذا تنتظرون.. أنقذوا بدر الطيار قبل فوات الأوان.. فهل من مجيب؟!