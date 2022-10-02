بعد إعلان انفصالها بشكل نهائي، تلقت الفنانة ليلى اسكندر طلبا من أحد متابعيها في «سناب شات» لمقابلتها لأنه يرغب في الزواج منها، مؤكدا أنه يتحدث بصدق، وهو ما أجبرها على الرد بشكل مباشر، قائلة: «أنا سيدة أعمال لبنانية، لا أفكر أبدا في الزواج، شكرا لكل من قاعد يتقدم لي، مرا حلو الشعور، بس مو هدفي الزواج الآن».



وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع رد ليلى وانقسمت التعليقات بين من اعتبر ان نشر المنشور هدفه إثارة الجدل فقط على «السوشيال ميديا»، وبين من اعتبر أنها تسعى لإثارة غيرة طليقها الفنان السعودي يعقوب الفرحان.



وكانت ليلى كشفت عن ان انفصالها عن الفرحان لم يؤثر على علاقة الاحترام والصداقة بينهما، مؤكدة بحسب مجلة «لها»، أن علاقتهما جيدة وهما أصدقاء ويجتمعان معا من وقت لآخر من أجل نجلهما الوحيد يوسف.