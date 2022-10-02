مفرح الشمري



بعد غياب دام سنتين وشهرين بالتمام والكمال لظروف خاصة، تعود الليلة المذيعة القديرة سلوى حسين العبدالله الى عشقها الاول «الاعلام» وتحديدا قطاع الاخبار والبرامج السياسية، وذلك لتقديم نشرة اخبار الساعة 12 بعد منتصف الليل، ومن ثم التصدي لتقديم برنامج محطات اخبارية والذي سيتضمن مواضيع مختلفة تتناول من خلالها الشأن المحلي والعربي والدولي وذلك عبر أثير اذاعة الكويت.



العودة الحميدة للمذيعة القديرة سلوى حسين العبدالله، عودة سيستفيد منها مذيعو ومذيعات هذا القطاع لخبرتها الطويلة في ادارة الحوارات السياسية من خلال استضافتها العديد من المحللين السياسيين من الكويت والخارج، بالاضافة الى انها متابعة جيدة للأخبار التي تحدث في العالم.



المذيعة القديرة سلوى حسين العبدالله تحرص دائما على الاطلاع ومتابعة الاخبار بشكل مكثف حتى تقدم حوارا عالي المستوى بكل حرفية، وهذا ليس بغريب على مذيعة كانت من أبطال الإذاعة السرية التي انطلقت منذ دخول الاحتلال العراقي الى الاراضي الكويتية.



مذيعة جازفت بعمرها مع زملائها ليبقى اسم الكويت مسموعا في ظل تلك الظروف الصعبة.