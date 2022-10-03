8431 مواطناً ومواطنة دخلوا سوق العمل مقابل 24.97 ألف وافد

العمالة المنزلية زادت أكثر من 10% إلى نحو 654.76 ألف مقيم ومقيمة

23 ألف عامل منزلي هندي دخلوا الكويت في 6 أشهر.. و26.6 ألفاً من الفلبينيين



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية أن عدد العمالة في السوق الكويتي ارتفع خلال أول 6 أشهر من 2022 بنحو 33.4 ألفا من المواطنين والمقيمين، ليصبح إجمالي عدد العاملين في السوق الكويتي نحو 1.915 مليون مواطن ومقيم بنهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 1.882 مليون في نهاية ديسمبر 2021.



يأتي ذلك فيما ارتفعت أعداد العمالة المنزلية بـ 61.11 ألف عامل وعاملة منزلية خلال أول 6 أشهر من 2022، حيث بلغ عددهم بنهاية يونيو الماضي 654.76 ألف عامل وعاملة، مقارنة بـ 593.64 ألفا في نهاية ديسمبر 2021، فيما تظهر الأرقام أن زيادة أعداد الوافدين في سوق العمل بالإضافة إلى العمالة المنزلية تبلغ أكثر من 86 ألف وافد ووافدة.



وتفصيليا، تظهر أرقام سوق العمل الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، أن هناك نحو8431 مواطنا ومواطنة جددا دخلوا سوق العمل خلال أول 6 أشهر من 2022 حيث ارتفع عددهم من 430.12 ألف مواطن ومواطنة بنهاية ديسمبر 2021 إلى 438.55 ألفا بنهاية يونيو الماضي، ومن بين الـ 8431 مواطنا جددا في سوق العمل يوجد نحو 3337 من الذكور ليصبح عددهم بنهاية يونيو 185.15 ألف مواطن، بينما دخل سوق العمل من الإناث نحو 5094 مواطنة ليصبح عددهم 253.4 ألف مواطنة، ليظهر أن عدد المواطنات في سوق العمل أعلى من المواطنين الرجال بأكثر من 68 ألف مواطنة.



وتشير أرقام الوافدين إلى أن أعدادهم زادت بنحو 24.97 ألف وافد ووافدة خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، حيث ارتفع عددهم من 1.45 مليون في نهاية ديسمبر الماضي إلى 1.477 مليون في نهاية يونيو 2022، وسجلت 5241 وافدة جديدة دخولها إلى سوق العمل خلال فترة المقارنة ليصبح عددهن بنهاية يونيو الماضي 172.94 ألف وافدة، بينما ارتفع عدد الوافدين من الذكور 19.73 ألف وافد ليصبح عددهم 1.3 مليون وافد.



أعلى الجنسيات



وتظهر بيانات أعلى 10 جنسيات في سوق العمل تصدر العمالة المصرية رأس القائمة بنحو 454.81 ألفا من المصريين يشكلون 23.7% من سوق العمل الكويتي، وبمقارنة التغير في أعداد العمالة المصرية خلال الـ 6 أشهر الماضية نجد أن أعدادهم زادت بنحو 3754 مصريا ومصرية انضموا إلى سوق العمل خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2021 حتى نهاية يونيو الماضي.



وحلّت العمالة الهندية في المرتبة الثانية، حيث بلغت أعدادهم نحو 446.97 ألف هندي وهندية يشكلون 23.3 من قوة سوق العمل المحلي، وعند المقارنة على أساس نصف سنوي نجد أن أعداد الهنود في سوق العمل زادت بنحو 9862 هنديا وهندية إذ كان عددهم في نهاية ديسمبر 2021 نحو 437.11 ألفا.



وجاء الكويتيون كثالث أعلى عدد عمالة في السوق المحلي، حيث بلغ عددهم نحو 438.55 ألف مواطن ومواطنة يشكلون 22.9% من سوق العمل، بينما شهدت أعدادهم زيادة خلال أول 6 أشهر من العام الحالي بنحو نحو8431 مواطنا ومواطنة.



وحلّت عمالة دولة بنغلاديش رابعا بحجم عمالة بلغ 156.5 ألف عامل وعاملة بنهاية يونيو يشكلون 8.2% من سوق العمل، وكان لافتا تراجع أعدادهم بنحو2199 عاملا وعاملة إذ كانت أعدادهم تبلغ 158.7 ألفا في نهاية ديسمبر 2021.



وجاءت عمالة باكستان في المرتبة الخامسة، حيث بلغت أعدادهم 68.67 ألفا يشكلون 3.6% من سوق العمل، بينما تراجعت أعدادهم خلال أول 6 أشهر من 2022 بواقع 808 باكستانيين وباكستانيات.



وتخطت سورية عمالة دولة الفلبين لتحل مكانها في المرتبة السادسة بعدما ارتفع عدد السوريين في سوق العمل بمقدار 258 سوريا ليصبح عددهم نحو 63.62 ألف سوري وسورية نهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 63.36 ألفا بنهاية ديسمبر 2021، بينما تراجعت العمالة الفلبينية إلى المرتبة السابعة بعدما انخفضت أعدادهم بـ 728 شخصا ليصبحوا 63.58 ألفا بنهاية يونيو مقارنة بـ 64.3 ألفا بنهاية ديسمبر 2021.



وفيما استقرت العمالة النيبالية في المرتبة الثامنة لجهة أعلى عدد عمالة بالكويت، فقد ارتفعت أعدادهم بنحو 9782 نبياليا ونيبالية خلال أول 6 أشهر من العام ليبلغ عددهم 47.73 ألفا بنهاية يونيو مقارنة بـ 37.95 ألفا بنهاية ديسمبر 2021، وزادت أعداد الأردنيين بنهاية يونيو إلى 26.4 ألفا مقارنة بـ 25.5 بنهاية ديسمبر الماضي، كما انخفضت أعداد الايرانيين إلى 19.8 ألفا بنهاية يونيو مقارنة بـ 19.94 بنهاية ديسمبر 2021.



العمالة المنزلية



شهدت أعداد العمالة المنزلية زيادة بنسبة 10.3% بما عدده 61.11 ألف عامل وعاملة منزلية جدد خلال أول 6 أشهر من 2022 حيث بلغ عددهم بنهاية يونيو 654.76 ألف عامل وعاملة مقارنة بـ 593.64 ألفا في نهاية ديسمبر 2021.



وتصدرت العمالة الهندية قائمة أعلى عدد عمالة منزلية في الكويت، حيث ارتفعت أعدادهم بأكثر من 23 ألفا خلال أول 6 أشهر من العام الحالي ليصل عددهم بنهاية يونيو إلى 302.68 ألف عامل وعاملة، مقارنة بـ 279.59 ألفا بنهاية ديسمبر الماضي، وحلت ثانيا العمالة الفلبينية والتي ارتفعت أعدادها بنحو 26.6 ألف عامل وعاملة ليبلغ عددهم بنهاية يونيو 162 ألفا مقارنة بـ 135.43 ألفا في نهاية ديسمبر 2021.



وارتفعت العمالة المنزلية البنغلاديشية من 76.83 ألفا إلى 77.7 ألف عامل وعاملة منزلية خلال أول 6 أشهر من 2022 وظلت في المرتبة الثالثة كثالث أعلى عدد عمالة منزلية في الكويت تليها عمالة سريلانكا في المرتبة الرابعة حيث زادت بـ 8157 عاملا وعاملة، ليصبح عددهم نحو 72.77 ألف عامل وعاملة بنهاية يونيو مقارنة بـ 64.61 ألفا بنهاية ديسمبر الماضي، كما ارتفعت أعداد عمالية نيبال إلى 13.68 ألف مقارنة مع 11.45 ألفا بنهاية ديسمبر 2021.



وحلّت العمالة المنزلية الاثيوبية في المرتبة السادسة إلا أن اعدادهم تراجعت إلى 9.9 آلاف عامل وعاملة في نهاية يونيو مقارنة بـ 10.68 آلاف بنهاية ديسمبر الماضي.