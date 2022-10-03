أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر سبتمبر 2022، أن المؤشر العام للسوق الكويتي انخفض 7.8% خلال الشهر، ومن بين القطاعات في البورصة كان قطاع الرعاية الصحية الرابح الأكبر بارتفاع وصل إلى 6.3%، ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم «مباني» أكبر مكاسب في سبتمبر بنسبة 4.1%.



ووفقا لمجلة «ميد بروجكتس» التي تتبع المشاريع الإقليمية، حلت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجيا وإقليميا في سوق المشاريع، وذلك بعد أن منحت عقودا بقيمة 28 مليون دولار فقط خلال شهر أغسطس الماضي.



وتلقى جهاز حماية المنافسة طلبات من 3 تحالفات لتأسيس بنوك رقمية في الكويت، تشمل 7 شركات مدرجة، ولفت تقرير «المركز» إلى أن طلبات التراخيص الثلاثة المقدمة للجهاز تشمل كلا من تحالف بنك بوبيان مع مجموعة زين للاتصالات.

وتحالف شركة Ooredoo وبنك وربة والشركة الكويتية للاستثمار وشركة المنار للتمويل والإجارة، فضلا عن تحالف شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك». ولم تتقدم أجيليتي بطلبها حتى الموعد النهائي لتلقي الطلبات.



رفع الفائدة



وعلى صعيد أسعار الفائدة، قال التقرير إن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3% في شهر سبتمبر.

وجاءت هذه الخطوة على خلفية زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.



وكما هو متوقع من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة الفيدرالية الأميركية أكثر، لتصل بين 4.25% و4.5% بنهاية عام 2022، وإلى مستوى بين 4.5% و4.75% بنهاية 2023، وارتفع معدل التضخم في الكويت بنسبة 4.15% على أساس سنوي في أغسطس، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.89% على أساس سنوي.



وتباطأ معدل التضخم في الكويت للشهر الرابع على التوالي وسجل تضخم أسعار المواد الغذائية أدنى مستوياته منذ أغسطس 2020، وأكدت وكالة فيتش على النظرة المستقبلية الإيجابية للنمو الاقتصادي للبلاد من خلال مراجعة نمو الائتمان المقدر لعام 2022 صعودا إلى 9.7% من 7.6%.



الاقتصادات الخليجية



ووفقا لوكالة موديز، يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 6% إلى 7% في عام 2022.

ووفقا لتوقعات ستاندرد آند بورز، فإن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية سوف ينمو بنسبة 7.5% في عام 2022، مع فائض مالي يبلغ نحو 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ونتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، ارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة العربية السعودية بنسبة 3% على أساس سنوي.



كما أكدت وكالة موديز أن دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022 ستسجل أعلى إنتاج نفطي لها منذ عام 2016، وسيكون نمو إجمالي الناتج المحلي من بين أعلى المعدلات في العالم. ومن المتوقع أن تصل أسعار النفط المذكورة من وكالة التصنيف إلى ما بين 50 و70 دولارا للبرميل في عام 2024.



ولفت تقرير «المركز» إلى أن أداء الأسواق المتقدمة جاء سلبيا خلال الشهر، حيث سجل مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI) ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) تراجعا بنسبة 9.5% و9.3% على التوالي.



وأدى ارتفاع أسعار الفائدة المتكرر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وترقب المزيد من الارتفاعات على المدى القريب بهدف السيطرة على مستويات التضخم، إلى نمو المخاوف بين المستثمرين حول النمو الاقتصادي في الأسواق.

وارتفع التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 8.3% على أساس سنوي خلال الشهر.