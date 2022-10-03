أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن حجم الصادرات الكويتية إلى المملكة خلال شهر يوليو 2022 بلغ نحو 143 مليون ريال، مسجلة تراجعا سنويا بنسبة 35% وبقيمة 77.7 مليون ريال، وذلك مقارنة بحجم صادرات بلغ 220.4 مليون ريال خلال يوليو 2021.



وأوضحت البيانات أن الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يوليو الماضي بلغت نحو 6.96 مليارات ريال، مرتفعة بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، حيث بلغت مستوى 4.75 مليارات ريال، بزيادة قيمتها 2.2 مليار ريال.

وقد استحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 55% من إجمالي الصادرات الخليجية إلى السعودية، حيث بلغت قيمتها صادراتها إلى المملكة نحو 3.79 مليارات ريال، مرتفعة بنسبة 21% وبقيمة 654.9 مليون ريال، وذلك مقارنة بمستواها في نفس الفترة من العام 2021 حين بلغت نحو 3.14 مليارات ريال.



ومقارنة بشهر يونيو 2022، ارتفعت واردات السعودية من الدول الخليجية بنسبة 4% وبقيمة 295.5 مليون ريال.