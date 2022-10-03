الدوحة - فريد عبدالباقي



تصل بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي السد اليوم إلى الكويت للمشاركة في البطولة العربية للأندية (رجال) بنسختها رقم 34 التي ستقام من 5 إلى 15 الجاري. وتضم بعثة السد 13 لاعبا.



وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن تواجد السد في المجموعة الثالثة التي تضم معه كاظمة والأهلي البحريني والبشائر العماني، فيما ضمت المجموعة الأولى: الكويت والاتحاد السكندري وأهلي حلب السوري وأهلي بني غازي، والمجموعة الثانية تضم الأهلي المصري والرياضي اللبناني والغرافة القطري والميناء اليمني، فيما تضم الرابعة كلا من: الجهراء وبيروت اللبناني ووداد بوفاريك الجزائري ودجلة الجامعة العراقي.