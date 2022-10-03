الدوحة - فريد عبدالباقي



ترفض الأندية القطرية فكرة التعاقد مع المحترف الجزائري يوسف بلايلي، الذي فسخ تعاقده مؤخرا مع نادي بريست الفرنسي، وذلك بسبب كثرة مشاكله مع الأندية التي لعب لها خلال مسيرته الكروية في دوريات الجزائر وتونس وقطر وأخيرا فرنسا.



إلى ذلك، يخوض منتخب قطر الأول لكرة القدم معسكر تدريبي جديد في إسبانيا، وذلك ضمن تحضيراته لنهائيات كأس العالم 2022، حيث من المقرر أن تغادر بعثة «العنابي» إلى إسبانيا الأربعاء المقبل.



وكان المنتخب القطري وصل إلى الدوحة الأسبوع الماضي عقب انتهاء معسكره الخارجي في النمسا، وخاض تدريبات في ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.



ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد القطري عن مباريات الودية خلال فترة «FIFA Days» لشهر أكتوبر الجاري.



ويأمل الجهاز الفني بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز معالجة الأخطاء والسلبيات التي ظهرت خلال مبارياته الودية الشهر الماضي، حيث لعب العنابي 3 مباريات خسر أمام منتخب كرواتيا تحت 23 عاما بنتيجة 0-3، وخسر أمام كندا 0-2، وتعادل مع تشيلي 2-2.