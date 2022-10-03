بيروت ـ ناجي شربل



ألحق شباب الساحل خسارة أولى بفريق النجمة في الدوري العام اللبناني الـ63 لكرة القدم، بفوزه عليه 2-1 في المباراة التي جرت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية ضمن المرحلة الرابعة.



وقلب الساحل تأخره بهدف الى فوز، وسجل له زين فران وعلي الفضل بتسديدتين من خارج المنطقة، بعدما كان علي علاء الدين منح التقدم للنجمة. وبذلك يكون الساحل فاز على النجمة بعد العهد وتعادل افتتاحا مع الأنصار، فرفع رصيده إلى عشر نقاط، فيما استقر رصيد النجمة عند سبع نقاط، وفتحت الخسارة بابا للنقاش حول قدرة المدير الفني بلال فليفل على الاحتفاظ بمنصبه.



وعلى ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، حقق الحكمة بيروت فوزه الأول في المسابقة على حساب مضيفه طرابلس 2-0. وسجل هدفي الفريق الأخضر المهاجم السنغالي بوكونتا سار، الأول بكرة رأسية والثاني من ضربة جزاء.