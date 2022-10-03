القاهرة - سامي عبدالفتاح



كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن احتمالات استكمال مباريات بطولة الدوري الممتاز خلال منافسات بطولة كأس العالم واردة وبقوة، لتفادي ضغط الوقت على الدوري، وتكرار مأساة نهاية الموسم المنتهي في نهاية أغسطس الماضي، ما أجهد اللاعبين وأضر بالمنتخبات.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن استكمال الدوري الممتاز بالتزامن مع منافسات كأس العالم «قطر 2022»، سيكون في صالح كرة القدم المصرية، وهو شأن داخلي ولا علاقة للاتحاد الدولي به، وقد سبقنا إليه الاتحاد الجزائري.



وذكر حسين أنه سيؤخذ في الاعتبار الأندية التي ستجد نفسها متضررة من غياب بعض لاعبيها لانضمامهم إلى منتخباتهم، حيث ستؤجل مبارياتها إذا رغبت في ذلك.



ولفت إلى أن انطلاقة الدوري ستتأخر لعدة أيام، بدلا من 14 أو 15 الجاري، وستكون أحد يومي 17 أو 18 أكتوبر على أقصى تقدير.

وعن السبب قال: قررنا تأجيل الانطلاقة حتى هذا الموعد، بسبب ارتباط 4 فرق مصرية هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر بالمشاركة في جولة الإياب بالبطولات الأفريقية.



إلى ذلك، حدد فريق النادي الأهلي بقيادة رود كولر، موعد مباراته أمام الاتحاد المنستيري التونسي، في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا، يوم 15 الجاري على ملعب السلام. يذكر أن مباراة الذهاب مع الاتحاد المنستيري ستكون في تونس يوم 9 الجاري.