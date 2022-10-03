القاهرة ـ ناهد إمام



في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب والأفارقة، ووفقا لتوجيهات وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس بتدعيم التواجد المصري في أسواق النقل الجوى العربية والأفريقية، افتتحت الشركة الوطنية مصر للطيران مكتبها بالعاصمة الليبية طرابلس بعد إغلاق استمر 8 أعوام وذلك بحضور السفير تامر مصطفى السفير المصري لدى دولة ليبيا الشقيقة والقنصل العام أحمد مكاوي.



وفي هذا السياق، أوضح الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن إعادة افتتاح مكتب مصر للطيران بالعاصمة الليبية طرابلس تعزز من تواجد الشركة بشمال أفريقيا وتأتي في ظل عودة حركة الطيران بين مصر وليبيا إلى معدلاتها الطبيعية بما يخدم العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات ويوفر خدمة أفضل للركاب خاصة مع ارتفاع حركة سفر العمالة المصرية إلى ليبيا وتعد مرحلة مهمة من إعادة الإعمار الذي تشارك فيه مصر بقوة.



جدير بالذكر أن مصر للطيران كانت قد استأنفت رحلاتها إلى ليبيا، حيث تسير الشركة الوطنية 5 رحلات جوية منتظمة أسبوعيا بين مطاري القاهرة الدولي وبني غازي بالإضافة إلى تشغيل بعض الرحلات الخاصة والرحلات غير المنتظمة وفق معدلات الطلب على السفر بين مصر وليبيا.