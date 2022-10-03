القاهرة ـ هالة عمران



ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن «صندوق مصر السيادي» وقع 10 اتفاقيات ملزمة لمشروعات خلال عام 2021 بإجمالي استثمارات 25.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى 44 مشروعا تجري دراستها باستثمارات متوقعة بـ 140 مليار جنيه في 7 قطاعات مختلفة.



جاء ذلك في إنفوغراف نشره المركز امس يتناول فيه دور صندوق مصر السيادي في تحقيق التنمية الاقتصادية.



وأشار المركز إلى أن الصندوق تأسس عام 2018، بهدف جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة.



ويضم الصندوق 4 صناديق فرعية وهي: صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية، صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.



إلى ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تداول ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من منشورات تزعم إنشاء الحكومة 12 ألف غرفة عمليات بالمركز الإقليمي لزراعة الأعضاء.



وأوضح المركز الإعلامي، في بيان، انه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة للمنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تزعم إنشاء الحكومة 12 ألف غرفة عمليات بالمركز الإقليمي لزراعة الأعضاء.



وأشارت إلى أن المركز الإقليمي لزراعة الأعضاء، والمقرر إنشاؤه داخل المدينة الطبية المستحدثة بمعهد ناصر، سيتضمن 12 غرفة عمليات فقط و300 سرير داخلي، بالإضافة إلى 52 سرير رعاية فائقة، و56 سرير رعاية متوسطة، وسيحتوي المركز على 10 ماكينات غسيل كلوي، ومعمل متكامل، و12 عيادة خارجية، ومركز تأهيل وقسم للطوارئ، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة، تشمل شبكة قومية مميكنة لعمليات الزرع، والمرضى، والمتبرعين وفقا للمعايير العالمية.



في سياق متصل، يستهدف المركز التوسع في تخصصات لزراعة أعضاء مختلفة مثل الرئة والقلب والكلى والكبد وغيرها، وكذلك توسيع قاعدة المتبرعين لتشمل حديثي الوفيات بدلا من الاقتصار على الأحياء فقط، وسيتم اتباع إحدى الآليات القانونية لاستقبال حالات التبرع، وذلك من خلال ترك المتبرع وثيقة في الشهر العقاري أو تخصيص خانة ببطاقة الرقم القومي أو غيرها من الوثائق الرسمية التي تثبت الرغبة في التبرع، ويتمثل الهدف الأساسي من إنشاء مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر في تقنين عمليات زراعة الأعضاء وإنهاء كل ممارسات بيع الأعضاء البشرية بمقابل مادي التي يجرمها القانون.