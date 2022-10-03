القاهرة - ناهد إمام



قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في بيان امس بمناسبة اليوم العالمي للاسكان، ان اجمالي الوحدات السكنية المنفذة بلغ 336.3 الف وحدة عام 2020/2021 باستثمارات قدرها 150 مليار جنيه مقابل 194.2 ألف وحدة عام 2019/2020 باستثمارات قدرها 79 مليار جنيه بنسبة ارتفاع في الوحدات قدرها 73.1% والاستثمارات قدرها 90.1%.



وقال الجهاز ان الإسكان الاقتصادي جاء في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 169.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 50.3% يليه الإسكان المتوسط بعدد 123.7 ألف وحدة بنسبة قدرها 36.8% ويليه الإسكان فوق المتوسط بعدد 17.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 5.1%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 26.3 ألف وحدة بنسبة قدرها 7.8% من الإجمالي العام عام2020/2021.



وبخصوص الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع (الحكومي/ العام/ أعمال عام/ فقد تم تنفيذ عدد 166.5 ألف وحدة بواسطة القطاع (الحكومي/ العام/ أعمال عام) عام2020/2021 بنسبة 49.5% من الإجمالي العام مقابل 85 ألف وحدة عام 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 96%.



وحل الإسكان الاقتصادي في المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 104.7 آلاف وحدة بنسبة 62.9% يليه الإسكان المتوسط بعدد 47.7 ألف وحدة بنسبة 28.6%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 14.1 ألف وحدة بنسبة 8.5%من اجمالي القطاع (الحكومي/ العام/ أعمال عام).



وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الاولى بعدد 70.6 ألف وحدة بنسبة 42.4% تليها محافظة الجيزة بعدد 38.8 ألف وحدة بنسبة 23.3% ومحافظة اسيوط في المرتبة الاخيرة بعدد 48 وحدة بنسبة 0.03% من إجمالي (القطاع الحكومي/ العام/ أعمال عام).