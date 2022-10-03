أكثر من 20% من البالغين مصابون بالثاني و50% من الرجال فوق 50 عاماً معرضون للإصابة

حنان عبدالمعبود



كشفت الرئيسة التنفيذية للقطاع الطبي في معهد دسمان للسكري، واستشارية أمراض سكر وغدد وتغذية، والأستاذة المساعدة بكلية الطب جامعة الكويت د.إباء العزيري، أن الكويت تعتبر الدولة رقم 3 عالميا من حيث انتشار سكري النوع الأول، لافتة في الوقت نفسه إلى أن هناك أكثر من 20% من البالغين مصابون بالسكري من النوع الثاني، وأن الرجال في الكويت ممن تعدوا عمر الخمسين عاما هناك واحد من كل رجلين سيصاب بالسكري.



جـاء هـذا ضمـن تصريح لـ «الأنباء» على هامش افتتاح مؤتمر تكنولوجيا الغدد الصماء الإكلينيكي الذي عقد في فندق موفنبيك البدع، تحت رعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومشاركة بين عدة قطاعات تخصصية.



وقالت د.العزيري إن المؤتمر يتضمن أحدث ما تحمله التكنولوجيا في علاج الغدد والسكري، كما أنه يقع تحت مظلة التعليم الطبي المستمر حيث يحصل الأطباء المشاركون فيه على 12 نقطة في نظام التعليم الطبي المستمر.



وأضافت أن هناك أكثر من 24 متحدثا سواء من الكويت أو منطقة الخليج ومختلف دول العالـــم، ويتضمن المؤتمر العديد من المحاور، أهمها سرطان الغدة الدرقية وكيفية استخدام الجينات لمعرفته والكشف عنه، وكذلك استخدام المضخات وأجهزة الاستشعار في عالم مرضى السكر، والاستخدامات المختلفة للتكنولوجيا التي أصبحنا نتعايش معها في جميع أمورنا الحياتية، وتطويعها للاستخدام بالتحسن في الأداء الطبي وتقديم الأفضل لمرضى الغدد والسكري.



وأوضحت العزيري أن السكر منتشر جدا في الكويت من النوعين الأول والثاني، وللأسف الرجال الكويتيون ممن تعدت أعمارهم الخمسين عاما هناك واحد من كل رجلين سيصاب بالسكري، وهذه أرقام مخيفة إلا أنه من الجيد أننا يمكننا تغيير هذا المفهوم، لافتة إلى أن هناك العديد من الدراسات التي يقوم بها معهد دسمان والتي تتجاوز 100 بحث منشور عالميا، والأخير منها ما يتناول كيفية منع حدوث أمراض السكري، وهناك عيادة متخصصة في دسمان تحت الأبحاث تتناول كيفية أن يكون الشخص في بداية الإصابة بمرض السكري ورجوعه إلى ما قبل السكري من دون أي علاج أو أدوية، حيث لدينا تكنولوجيا مذهلة في عالم الأدوية العلاجية التي تضاهي عمليات التكميم في جانب علاج السمنة وإنزال الوزن، حيث من المعروف أن السكري النوع الثاني متقارب كثيرا مع السمنة.



من جانبه، قال رئيس المؤتمر، استشاري الغدد الصماء بمستشفى الصباح قسم الأطفال، د.زيدان المزيدي إن المؤتمر أقيم بالتعاون بين رابطة الغدد الصماء الكويتية ومعهد دسمان للسكري ورابطة سكري الأطفال الكويتية، ونحن نحرص من خلال مؤتمراتنا الدورية على استقطاب كل ما هو جديد ومستحدث عالميا في الجوانب الطبية المختلفة وخاصة مرضى السكري الذي قدم لهم العلم الحديث مستشعرا لقياس السكري على مدى أسبوعين دون وخز، وكذلك مضخة لإعطاء الأنسولين أيضا دون وخز.