تجهيز المركز وتزويده بأحدث التقنيات بهدف تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة



عبدالكريم العبدالله



في إطار مواصلة جهود التحول الرقمي، ومواصلة جهود الارتقاء بالخدمة الصحية بما يتفق مع «رؤية 2035»، أصدر وزير الصحة د.خالد السعيد قرارا وزاريا باستحداث مركز عمليات إدارة الأزمات، على أن يتبع إداريا وفنيا إدارة مكتب وزير الصحة، كما تضمن القرار تكليف عبدالله علي عبدالرحمن الكندري بالقيام بمهام وظيفة رئيس المركز.



ويأتي استحداث المركز الذي تم تجهيزه وتزويده بأحدث التقنيات، بهدف تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة، ومختلف الجهات المعنية بمواجهة تداعيات الأزمات أو الأحداث الكبرى، حيث يوفر قاعدة بيانات تمكن قيادة الوزارة وأصحاب القرار من إسداء التوجيهات، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحتياطية بطريقة منهجية، ووفق تحليل الوضع القائم، بما يمكن قطاعات الوزارة من مواجهة الأزمة بأسرع وقت، وبأقل جهد ونسبة خسائر.



وجاء إنشاء هذا المركز في إطار اهتمام الوزارة بتطوير منظومة مجهزة لإدارة الأزمات، والحد من أخطارها وتداعياتها، ولضمان مراقبة تنفيذ خطط الطوارئ الصحية في حالة الأزمات، أو مواجهة الحرائق الكبرى أو السيول أو الزلازل أو الأمراض الوبائية لا قدر الله.



كما يعد المركز حلقة وصل للتعامل بإيجابية متناهية السرعة مع الأحداث الطارئة، إذ يعمل 24 ساعة على مدار أيام السنة، وتتوافر من خلاله مراقبة الوضع في جميع مستشفيات البلاد، من خلال أحدث التقنيات، عبر الربط المرئي بين المركز وسيارات الإسعاف، وأقسام طوارئ المستشفيات، وتوجيه الفرق الميدانية لتنفيذ مهامها اللازمة وفق أعلى المعايير، وتقدير الاحتياجات المناسبة وتوفيرها وفق أفضل السبل.



من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة عن إضافة خدمة إلكترونية جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل»، وذلك ابتداء من يوم غد، وتتمثل بتفعيل تسلم شهادة اللياقة الصحية الإلكترونية الصادرة عن «المجلس الطبي العام»، والخاصة بالتعيينات الجديدة للمواطنين، من خلال الإشعارات على التطبيق.



كما تؤكد الوزارة حرص وزير الصحة د.خالد السعيد وتوجيهاته لاستكمال مسارات التحول الرقمي للخدمات، تسهيلا على المراجعين، وتلاشي الذهاب إلى المجلس الطبي العام لتسلمها، حيث تحمل هذه الشهادة الإلكترونية اسم الشخص ورقمه المدني، إضافة إلى رمز التحقق (كيو آر كود) مشفر، يمكن قراءته من الجهات المعنية عبر التطبيق.



وتأتي إضافة الخدمة الجديدة بعد مجموعة من الخدمات التي بادرت الوزارة إلى تفعيلها عبر تطبيق «سهل» خلال الفترة الماضية، وتشمل تجديد ترخيص مزاولة المهنة للكوادر الصحية، وترجمة ترخيص مزاولة المهنة للكوادر الصحية، وتغيير المسمى الوظيفي للكوادر الصحية، وشهادة حسن سيرة وسلوك للكوادر الصحية، وتفعيل ربط صرف الأدوية.



وفي هذا الصدد، تثمن الوزارة الجهود الحثيثة لوكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة الرقمية م.أحمد الغريب، ورئيس المجلس الطبي العام د.نادية الجمعة، وحرصهما على سرعة إنجاز هذه الخدمة، والربط مع تطبيق «سهل»، تسهيلا على المواطنين، وتوفيرا للجهد والوقت.