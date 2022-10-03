أطلق بنك الخليج أغنية خاصة بمناسبة بطولة كأس العالم FIFA 2022، التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل، وذلك في خطوة تعكس دور البنك الفعال في كل الأحداث المهمة بدول الخليج، ومدى حرصه على مشاركة المجتمع المحلي والخليجي والدولي لأهم الفعاليات والأحداث.



وتحمل الأغنية عنوان «نبض الخليج» وهي مهداة إلى دولة قطر الشقيقة بمناسبة استضافتها بطولة كأس العالم FIFA 2022، لتكون بذلك أول دولة خليجية وعربية، تستضيف هذا الحدث الرياضي العالمي.



والأغنية من تأليف بشار الشطي وهادي خميس وإخراج أحمد عبدالواحد ويقدمها مجموعة من أشهر المطربين الكويتيين والخليجين والعرب، وهم بشار الشطي وبدر الشعيبي وشهد العميري وهادي خميس.



وتجسد كلمات الأغنية روح الحماس والأمل ومقدرة شعوب المنطقة على تجاوز التحديات وتحويل المستحيل إلى واقع، وهي باختصار السمات التي جعلت من دول «الخليجي» أسطورة في النهضة التنموية وكرست مكانتها على الخارطة العالمية اليوم وفي المستقبل، كما ترمز إلى وحدة دول الخليج وتآزرها وعلاقاتها الوطيدة مع دول الجوار والعالم.



وبهذه المناسبة، قالت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية - إدارة التسويق نجلاء العيسى، إن الأغنية تعكس مدى اهتمام البنك ببناء علاقات راسخة وطويلة الأمد مع مجتمعه وعملائه، وهذا ما يتجسد في شعاره «معاكم دوم»، الذي يشير إلى مدى ثقته بعملائه وإدراكه لدوره المهم في دعم طموحاتهم وتحقيق أحلامهم.



وأضافت: يسعدنا أن نهنئ ونبارك لإخواننا في دولة قطر فرحتهم باستضافة هذا الحدث الكروي العالمي، الذي سيستقطب عشاق الكرة من كل أنحاء العالم إلى منطقتنا.



وتأكيدا لحرصه على إتاحة الفرصة للعملاء في الكويت للانضمام إلى هذه التجربة بكل تفاصيلها، أطلق بنك الخليج بطاقتي فيزا FIFA كأس العالم الائتمانيتين، واللتان توفران للعملاء 15 فرصة للفوز بباقات لحضور مباريات كأس العالم مع 15 مرافقا، والتي سيتم الإعلان عن الفائزين فيها 10 أكتوبر الجاري.



يذكر أن بنك الخليج قام بالترويج لبطاقتي فيزا FIFA كأس العالم في مجمع الأفنيوز خلال الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر الماضي، وقدم للعملاء ميزة الإعفاء من الرسوم لمدة سنتين.