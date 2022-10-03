صرح رئيس لجنة السوق والمشتريات في جمعية العديلية التعاونية سعود عبدالله التويجري بقيام الجمعية بافتتاح فرع سوق ق3 بحلته الجديدة. وأضاف رئيس لجنة المشتريات والسوق أن مجلس الادارة ومن خلال حرصة الدائم على تطوير جميع مباني ومرافق جمعية العديلية، لذا تم التأكيد على وضع اولوية قصوى لمشروع تطوير وتجديد فرع ق3.



وأوضح التويجري أنه تم العمل على تنفيذ المشروع وفق احدث الانظمة. حيث تمت التشطيبات وتغير الارضيات بالكامل وتلبيس الالكابوند للمبنى بالكامل وتزويد الفرع بأحدث الارفف والتركيبات وتجهيزه بافضل الديكورات وتركيب اضاءة وفق احدث الانظمة وتوفير وتشغيل الثلاجات والفريزرات ذات الجودة العالية. وأكد على سعي مجلس الادارة الدائم الى تقديم وتطوير مستوى الخدمة الممتازة للمساهمين بمنطقة العديلية، والحرص على توفير جميع السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية. وأخيرا، اكد التويجري أن مجلس الادارة يعمل وفق خطة سنوية تهدف الى رفع مستوى المبيعات وتحقيق اعلى الايرادات التشغيلية مع الحرص الكبير على متابعة ضبط والحد من ارتفاع الاسعار.