تنبّأ مبتكرو الساعة الأولى التي ارتُديت على سطح القمر بالقفزة العملاقة التالية مع ساعة Speedmaster جديدة وأنيقة ومصممة لقياس كل لحظة على كوكبي الأرض والمريخ. وصُنعت ساعة Speedmaster X-33 بالشراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، لتمثل كل ما يعنيه اسمها من دقة التوقيت.



ويوفر معيار Calibre من أوميجا القوة المحركة في ساعة Marstimer الجديدة. إلى جانب حركة كوارتز عالية الدقة والمكونة حراريا، والتي تعالج العديد من مزايا الساعة الرقمية والتناظرية بسرعة وكفاءة.



ويمكن للكرنوغراف الفريد بقياس 45 مم والمغطى بسبيكة تيتانيوم من الدرجة الثانية، تتبع الأزمنة والمناطق الزمنية بين عالمك الخاص والكوكب الأحمر الغامض. وتوفر ساعة Marstimer من OMEGA والمطورة لمساعدة العلماء، مجموعة من الأدوات القيمة للأشخاص العاملين في مجال أبحاث الفضاء.



وتتضمن مزاياها المطورة بموجب ترخيص براءة اختراع وكالة الفضاء الدولية، ميزة MTC لتتبع بيانات المريخ، حسب توقيت خط الزوال الرئيسي، ما يتيح لنا إدراك أن توقيت المريخ يزيد بـ 39 دقيقة عن توقيت الأرض. إضافة إلى بوصلة شمسية مبتكرة للعثور على شمال حقيقي على كوكبي الأرض والمريخ. كما يمكن لمرتديها أيضا الوصول إلى تلك التطبيقات المتاحة على X33 Speedmaster Skywalker التقليدي، مثل MET (الوقت المنقضي من زمن العملية) وPET (الوقت المنقضي من زمن المرحلة) وأجهزة الإنذار والتقويم الدائم.



وانسجاما مع الدور الذي تضطلع بها OMEGA في الساعات الاحترافية، فإنها تؤدي مهامها بأناقة.



حيث يوفر قرصها الأسود الكلاسيكي خلفية متباينة للقراءات التناظرية والرقمية المتعددة، والتي جعلتها رموز الأرض والمريخ أكثر وضوحا لتمييز الوظائف المعنية المستخدمة، ويحيط بالقرص حلقة إطار oxalic anodized باللونين الأحمر والهيماتيت، للتذكير بغبار المريخ المميز. كما يبرز هذا اللون المذهل أيضا على عقرب الثواني، والذي يحتوي على تدرج هلون اليماتيت من الأسود الى أحمر، وهو رمز تصميم للإشارة إلى حالة OMEGA كأداة احترافية.