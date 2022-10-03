نظمت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت فعالية «اليوم الصحي» لموظفيها في مقرها الرئيسي بالشويخ، والتي استضافت من خلالها وبشكل أسبوعي عددا من الأطباء والمختصين والاستشاريين الذين شاركوا في العديد من الأنشطة التوعوية والطبية التي غطت مختلف التخصصات والجوانب الصحية المهمة.



وأتت هذه البادرة تحت مظلة استراتيجية «زين» الداخلية الهادفة إلى الاهتمام بمختلف النواحي الوظيفية والحياتية لموظفيها، حيث تحرص الشركة بشكل مستمر على إثراء التواصل المباشر والفعال مع كوادرها البشرية داخل وخارج إطار العمل، وذلك في مختلف الجوانب الصحية والثقافية والرياضية والترويحية وغيرها، فالشركة تعتبر موظفيها العامل الأساسي في نجاحها وتمتعها بموقع الريادة في قطاع الاتصالات الكويتي.



وقدمت فعالية اليوم الصحي العديد من الجلسات الحوارية حول الجوانب الصحية الأكثر أهمية، مثل برامج الحمية والأساليب الصحيحة لتخفيض الوزن مع طبيب الباطنية والتغذية العلاجية د.سامر عاشور، والصحة النفسية والتوازن في الحياة مع استشاري الطب النفسي د.محمد السويدان، والعادات الصحية الهامة في بيئة العمل مع استشاري طب العائلة د. أحمد عبدالملك، وصحة القلب مع استشاري جراحة القلب د. محمد البنا واستشاري قسطرة القلب د.ضرار الخضير، والتوعية حول سرطان الثدي مع استشاري جراحة الأورام د.نهى الصالح، والتي شهدت جميعها حضورا وتفاعلا كبيرين من قبل موظفي زين.



كما تضمنت فعالية اليوم الصحي أيضا عددا من الأنشطة الطبية التي أتاحت الفرصة لموظفي زين لمتابعة صحتهم العامة أثناء تواجدهم في مقر العمل، مثل الفحوصات الدورية الأساسية للضغط والسكر وغيرها، بالإضافة إلى توفير التطعيمات الموسمية وتطعيمات الشتاء مثل تطعيم الإنفلونزا والتطعيم ضد بكتيريا الالتهاب الرئوي.



وتحرص «زين» وبشكل مستمر على تجديد تعاونها مع مختلف الجهات والمؤسسات الطبية من القطاعين العام والخاص لإطلاق مثل هذه المبادرات الصحية، بالإضافة إلى عقد الندوات التوعوية والمشاركة في الحملات الصحية كحملات التطعيم والتبرع بالدم وغيرها.