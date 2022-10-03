الاكتفاء بدورة دعم أساسيات الحياة BLS والاستعاضة عن دورة الإنعاش القلبي والرئوي المتقدم ACLS بدورة طوارئ طب الأسنان MED

تأهيل وتدريب الأطباء الذين تواجههم بعض التحديات في شأن اجتياز اختبار الحصول على ترخيص مزاولة المهنة

إضافة مزيد من التخصصات فيما يخص البورد الكويتي لطب الأسنان وزيادة أعداد المقبولين سنوياً



عبدالكريم العبدالله



استكمالا للقاءاته الدورية مع مختلف المعنيين بالشأن الصحي، التقى وزير الصحة د.خالد السعيد أعضاء مجلس إدارة «جمعية أطباء الأسنان»، وبحث معهم عددا من الحلول المقترحة بشأن تجاوز التحديات التي تواجه المنتسبين للمهنة، بحضور الوكيل المساعد لطب الأسنان د.مشعل الكندري.



وتخلل اللقاء بحث إقرار الاكتفاء بحصول أطباء الأسنان على دورة دعم أساسيات الحياة BLS، والاستعاضة عن حصولهم على دورة الانعاش القلبي والرئوي المتقدم ACLS، بدورة طوارئ طب الأسنان MED.



كما تطرق الاجتماع إلى بحث الإجراءات التنظيمية الخاصة باختبارات التعيين للأطباء حديثي التخرج، للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وتنظيم دورات تدريبية لتأهيل الأطباء الذين تواجههم بعض التحديات في شأن اجتياز الاختبار، مع بحث آلية منحهم التدريب والتأهل المناسب، عبر التعاون والتنسيق في هذا الشأن ما بين الوزارة والجمعية، وذلك لتمكينهم من اجتياز الاختبار.



كما بحث الاجتماع إقرار إضافة مزيد من التخصصات فيما يتعلق بالبورد الكويتي لأطباء الأسنان، وزيادة أعداد المقبولين سنويا، بما يواكب الزيادة على خدمات طب الأسنان، وتمكين الكفاءات الوطنية، وبما يتوافق مع سياسة الوزارة الرامية إلى الحد من استقدام الكوادر الطبية من الخارج.



وثمن وفد الجمعية القرار الوزاري فيما يخص مساواة الحاصلين على الجزء الأول من البورد الكويتي، مع الحاصلين على الماجستير، والذي يخدم شريحة أطباء الأسنان.