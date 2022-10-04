يسعى كل من بايرن ميونيخ ونابولي إلى الاقتراب أكثر من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، فيما يخوض إنتر ميلان وبرشلونة قمة شبه حاسمة.



وضرب النادي البافاري والفريق الجنوبي الإيطالي بقوة في الجولتين الأولى والثانية بالعلامة الكاملة في المجموعتين الثالثة والأولى تواليا، وهما يدركان جيدا أن الفوز الثالث تواليا سيضعهما على مشارف الدور ثمن النهائي في أحد أقوى مجموعتين في الدور الأول.



وتنتظر بايرن مباراة سهلة على أرضه أمام فيكتوريا بلزن التشيكي، فيما يحل نابولي ضيفا على أياكس أمستردام في رحلة محفوفة بالمخاطر.



ووجه بايرن ميونيخ، البطل 6 مرات آخرها عام 2020، إنذارا شديد اللهجة إلى فيكتوريا بلزن بفوزه الكبير على ضيفه باير ليفركوزن برباعية نظيفة الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة.



ويبدو بايرن مرشحا لحجز البطاقة الأولى عن مجموعته القارية، كونه سيلاقي فيكتوريا بلزن على أرض الأخير في الجولة الرابعة في 12 الجاري، بالإضافة إلى استفادته من المواجهتين المباشرتين بين مطارديه المباشرين إنتر وبرشلونة.



ويدخل إنتر، المتوج باللقب 3 مرات آخرها عام 2010، مباراته ضد النادي الكاتالوني، صاحب 5 ألقاب آخرها عام 2015، بمعنويات مهزوزة بعدما مني إنتر بخسارته الثانية تواليا والثالثة في مبارياته الـ 4 الأخيرة في الدوري والخامسة في 10 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم، عندما سقط أمام ضيفه روما 1-2 على ملعب «جوزيبي مياتسا» في ميلانو.



وسيكون مدربه سيموني إينزاغي الذي كثرت الأصوات المطالبة بإقالته في ظل تشبث الإدارة بخدماته، مجبرا على كسب النقاط الثلاث خصوصا أنه يلعب على أرضه، لإنعاش حظوظه في تخطي الدور الأول بانتظار مواجهة الجولة الرابعة في برشلونة.



لكن المهمة لن تكون سهلة أمام برشلونة المنتشي بانتزاع صدارة الليغا بفارق الأهداف من غريمه ريال مدريد والذي يمني النفس بمحو خسارته أمام بايرن 0-2 في ميونيخ في الجولة الثانية.



ويعول برشلونة على آلته التهديفية الجديدة الدولي الپولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب هدف الفوز على المضيف ريال مايوركا هو الهدف التاسع لمهاجم بايرن ميونيخ الألماني السابق في «لا ليغا» هذا الموسم.



ويأمل نابولي في مواصلته عروضه الجيدة هذا الموسم في مختلف المسابقات، عندما يحل ضيفا على أياكس أمستردام ضمن منافسات المجموعة الأولى.



ويتصدر نابولي الدوري بـ 6 انتصارات وتعادلين، ومجموعته في المسابقة القارية بفوزين كبيرين على ضيفه ليفربول 4-1 ومضيفه رينجرز الاسكتلندي 3-0.



وفي المجموعة ذاتها، سيكون ليفربول مطالبا بالفوز على ضيفه رينجرز لضرب عصفورين بحجر واحد، الأول تعزيز حظوظه في تخطي دور المجموعات، والثاني مصالحة جماهيره بعد تعادله المخيب على أرضه أمام ضيفه برايتون 3-3 في «البريمييرليغ».



ويبدو ليفربول بعيدا عن مستواه في الأعوام الأخيرة وبعدما كان خط دفاعه قوته الضاربة والمساهم في تتويج بلقبي المسابقة القارية العريقة والدوري، أصبح سهل المنال لخصومه.



وحقق رجــال المدرب الألمـــاني 3 انتصارات فقط في 9 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم، واهتزت شباكهم 13 مرة.وعلى غرار بايرن ميونيخ ونابولي، يطمح كل من كلوب بروج البلجيكي، مفاجأة المجموعة الثانية، وسبورتينغ البرتغالي في تحقيق الفوز الثالث تواليا عندما يستضيف الأول أتلتيكو مدريد في اختبار صعب، ويحل الثاني ضيفا على مرسيليا الفرنسي في مهمة لا تخلو من صعوبة.



في المقابل، يأمل بورتو البرتغالي في تحقيق فوزه الأول بعد خسارتين متتاليتين عندما يستضيف باير ليفركوزن الألماني، فيما يسعى توتنهام، وصيف نسخة 2019، إلى فض شراكة وصافة المجموعة الرابعة مع مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني.