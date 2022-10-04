برعاية وحضور رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر اختتمت أمس الأول بطولة الكويت الدولية الـ 18 للتنس للناشئين والناشئات على ملاعب الاتحاد الكويتي للتنس بمجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس بمشاركة 18 لاعبة من 8 دول و38 لاعبا من 15 دولة.



وقد حضر النهائي وشارك في تتويج الفائزين كل من رئيس نادي التضامن الرياضي مبارك النزال ورئيس نادي خيطان الرياضي عبدالله العتيبي وأمين سر عام النادي حاكم العنزي كما حضرها عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس.



وأسفرت مباريات البطولة عن فوز اللاعب هوغو سواريس من فرنسا بالمركز الأول في فردي الرجال وحل الهندي رايان ساجد كوثرات ثانيا، وفي مسابقة زوجي الناشئين فاز الثنائي المكون من اللاعبين نوردال كلاوزن من الدنمارك وحل ثانيا الثنائي أحمد نصاري من تونس وزميله أريان ناندا من الهند، وفي مسابقة فردي الناشئات فازت ريناتا غاراييفا من روسيا وفازت بالمركز الأول وحلت الإيرانية دوروزا شيراغي ثانية، وفي مسابقة زوجي الناشئات فاز بالمركز الأول الثنائي دوروزا شيراغي من إيران وزميلتها ريناتا غاراييفا من روسيا وحل ثانيا الثنائي المكون من لاريسا براسيل البرازيلية وزميلتها جنات شيريبال من الهند.