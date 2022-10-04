سيبقى يوم الثالث من أكتوبر 2022 تاريخيا للتنس في إسبانيا مع سابقة اعتلاء لاعبيها كارلوس ألكاراز ورافايل نادال صدارة ووصافة تصنيف رابطة المحترفين «ايه تي بي»، منذ صدوره للمرة الأولى في عام 1973.



وبعد أن أصبح ألكاراز (19 عاما) أصغر مصنف أول على العالم إثر تتويجه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة سبتمبر الماضي، عاد نادال (36 عاما) الى الوصافة على حساب النرويجي كاسبر رود، وصيف فلاشينغ ميدوز، الذي تراجع الى المرتبة الثالثة.



وتعود المرة الاخيرة الى اعتلاء لاعبين من ذات البلد المركزين الأولين الى السابع من أغسطس 2000 عبر الأميركيين أندري أغاسي (متصدر) وبيت سامبراس (وصيف).

وباتت إسبانيا ثاني بلد فقط بعد الولايات المتحدة تحقق هذا الإنجاز، علما أن الاميركيين حققوه على دفعات عدة منذ السبعينيات مرورا بالثمانينيات والتسعينيات.



لكن الفرصة ستكون سانحة لرود لاستعادة الوصافة هذا الاسبوع على هامش مشاركته في دورة طوكيو (500 نقطة)، إذ تفصله فقط 165 نقطة عن نادال غير المتوقعة عودته الى الملاعب قبل دورة باريس-بيرسي للماسترز نهاية الشهر الجاري.



وفي التغيير الوحيد الآخر في قائمة العشرة الاوائل، خرقها الپولندي هوبرت هوركاش الى المركز العاشر على حساب الايطالي يانيك سينر الذي خسر مركزين فيما بات الاميركي تايلور فريتز في المركز الحادي عشر.



وكان السويسري مارك-أندريا هوسلر أكبر المتقدمين (31 مركزا) الى المرتبة 64، بعدما أصبح أول سويسري يفوز بلقب احترافي منذ روجيه فيدرر في بازل 2019 إثر تتويجه الاحد في دورة صوفيا البلغارية محققا أول ألقاب مسيرته.



لدى السيدات، ما زالت الپولندية إيغا شفيونتيك تحلق وحيدة في الصدارة وخلفها التونسية أنس جابر التي تستعد للمشاركة في دورة الياسمين في بلادها افي أول دورة تستضيفها تونس ضمن دورات رابطة المحترفات «دبليو تي ايه».



وشهدت المراكز بين الثالث والسادس تغييرات مع تقدم أو تراجع اللاعبات الاربع مركزا واحدا، إذ تقدمت الاستونية أنيت كونتافيت الى المرتبة الثالثة على حساب الإسبانية باولا بادوسا التي باتت رابعة، والبيلاروسية أرينا سابالينكا الى الخامس على حساب الاميركية جيسيكا بيغولا التي باتت سادسة.