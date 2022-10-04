أهدر المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة ركلة جزاء حاسمة مع عودته إلى المنافسات ليحرم ريال مدريد استعادة صدارة الدوري الإسباني من غريمه برشلونة، باكتفائه بالتعادل 1-1 مع ضيفه أوساسونا ضمن منافسات المرحلة السابعة.

تقدم ريال عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور مع نهاية الشوط الأول (42) قبل أن يعادل الضيوف في مستهل الثاني (50).

وأهدر بنزيمة العائد بعد غيابة منذ قرابة الشهر ركلة جزاء حاسمة تحصّل عليها بنفسه بعدما ارتدت محاولته من العارضة قبل 10 دقائق من النهاية (79).



وهذه المرة الأولى التي يهدر الفريق الملكي النقاط هذا الموسم بعد 6 انتصارات من أول 6 مراحل، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن برشلونة المتصدر، علما أن الغريمين يلتقيان في المرحلة التاسعة على ملعب «سانتياغو برنابيو» بعد أسبوعين.



من جهته، أبدى مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي عدم رضاه عن التعادل الإيجابي، وقال: «فكرت في عدم الاعتماد على بنزيمة في تسديد ركلة الجزاء، لكنه الموسم الماضي بعدما أضاع ركلتين ضد أوساسونا سجل ضد السيتي ولهذا السبب لم أغيره، وهو الأفضل في تنفيذ ركلات الجزاء».



وأضاف: «لا يمكن تقديم الأعذار بعد التوقف الدولي لأننا يجب علينا التعامل بالتشكيلة الموجودة لدينا، والمباراة لم تسر بالطريقة التي أردناها».



وتابع: «لم تكن أفضل مباراة لبنزيمة لكنه أمر طبيعي، فهو تدرب بجد هذه الأيام وربما لم يكن حادا وسيتحسن بالتأكيد».

وأتم: «حين لا نفوز نشعر بالحزن ولا شيء أكثر، والتعادل لا يجعلنا نشعر بالرضا لكننا سنرد قريبا».



إيطاليا



بقي أتالانتا على المسافة ذاتها من نابولي المتصدر، وذلك بفوزه الصعب على ضيفه فيورنتينا 1-0، فيما تنفس يوفنتوس الصعداء باكتساحه ضيفه بولونيا 3-0 في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم ويدين أتالانتا بثأره من فيورنتينا الذي أسقطه في المواجهات الـ 3 الماضية، بينها ربع نهائي الكأس الموسم الماضي 3-2 بهدف في الوقت بدل الضائع، إلى النيجيري- الإنجليزي أديمولا لوكمان الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 59 من مسافة قريبة بعد تمريرة من الكولومبي لويس مورييل.



وبعد 5 مباريات متتالية من دون فوز، بينها هزيمتان في مستهل مشواره في دوري الأبطال وخسارة في المرحلة الماضية أمام الوافد الجديد مونتسا، تنفس يوفنتوس الصعداء وحقق فوزه الثالث فقط له هذا الموسم محليا وقاريا وجاء على حساب ضيفه بولونيا 3-0.