حازت الفنانة التشكيلية الكويتية منيرة القديري جائزة الدورة الـ 15 لمعرض «تريناله فيلباخ» الألماني للمجسمات الصغيرة.



وعزت لجنة التحكيم منح الفنانة الكويتية الجائزة لتجربتها وأعمالها «الفريدة» قائلة إن هذه الأعمال تجسد تاريخ الخليج العربي وتطوره في الفترة النفطية وترمز بلمحات فنية فريدة إلى هذه الفترة.



وسلمت عمدة مدينة (فيلباخ) غابرييلا زول الجائزة ورسالة تقديرية للقديري.



وتقدمت الفنانة بالشكر للجهة المنظمة للمعرض، مشيرة إلى مدى أهمية الجائزة «القيمة» لها في مسيرتها الفنية.



وقدمت الفنانة ثلاثة أعمال فنية في المعرض هي (أربت 4) و(طيف 1) و(الركن المقدس) وذلك في إطار دورة هذا العام التي شارك فيها 56 فنانا وفنانة.



وركزت الدورة الـ 15 لهذا المعرض على استدامة حياة الأشياء، الأمر الذي عكسته أعمال الفنانين المشاركين.