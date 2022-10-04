أسامة أبو السعود



تنفيذاً لرؤية الدولة في تنشيط مناخ الاستثمار ودعم الكويت كمركز مالي واستثماري بالمنطقة وتحسين بيئة الأعمال، أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف المستشار جمال الجلاوي، عن بدء العمل بالخدمة الاختيارية بنظام الوكالات المقدمة باللغتين العربية والانجليزية لمن يرغب في ذلك وبذات الرسوم المقررة على الوكالة باللغة العربية.



وأضاف الجلاوي أن هذا النظام سوف يتيح للمراجعين الحصول على الوكالات باللغتين في آن واحد اختياريا في حال الرغبة في استخدامها خارج الكويت أو لمن لا يجيد اللغة العربية، ما سيكون له أثر إيجابي في جذب الاستثمار والتسهيل على جمهور المتعاملين مع الوزارة ورفع تصنيف الكويت في المؤشرات الدولية.