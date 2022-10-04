عاطف رمضان

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية أحمد الهداب أن المؤسسة بكوادرها الفنية والإدارية والقانونية تسارع بخطى ثابتة ورؤى واضحة إلى مواكبة احتياجات المواطنين بتوفير المساكن الكافية التي تتوافق مع زيادة الطلبات عاما بعد آخر.



وقال الهداب بمناسبة اليوم العربي للإسكان إن استراتيجية المؤسسة تتطابق مع طبيعة رؤية كويت جديدة 2035 والتي تنتهجها الحكومة في تطوير مشاريعها الإسكانية الضخمة متكاملة الخدمات كمشروع مدينة المطلاع الذي يعد من أضخم المشاريع التي نفذتها المؤسسة ومشروع جنوب سعد العبدالله وجنوب مدينة صباح الأحمد، كما نفذت المؤسسة مشروع السكن العمودي في مدينة جابر الأحمد، وشمال غرب الصليبخات، حيث يأتي دور المؤسسة التزاما بما حرص عليه الدستور الكويتي وقوانين الرعاية السكنية من مسؤولية تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وفي مقدمتها الرعاية السكنية.



وأوضح أن خطة المؤسسة لا تقف عند توفير المسكن لأعداد المواطنين المدرجة طلباتهم حاليا على قوائم الانتظار بل والنظر في احتياجات الأجيال القادمة، لذا كان من الضروري تسريع خطوات تنفيذ المشاريع الإسكانية بما فيها المدن الجديدة متكاملة الخدمات.



وأشار الهداب إلى أن المؤسسة أحدثت نقلة نوعية وحضارية في مجال الرعاية السكنية من خلال تفعيل الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق «سهل» بتوفير 20 خدمة إلكترونية وتخليص معاملات دون الحاجة لمراجعة المؤسسة والتي تقوم بدورها في تسهيل ومرونة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.