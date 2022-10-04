استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أمس بديوان عام المحافظة، الأمين العام المساعد بالأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات الشيخ صباح أحمد صباح السالم وذلك بمناسبة ‏مباشرته مهام عمله.



وخلال اللقاء قدم له المحافظ التهاني متمنيا له ولجميع منتسبي المجلس التوفيق، كما تناول اللقاء احدث المستجدات علي صعيد المحافظات اجمالا وأولويات العمل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بما يحقق الصالح العام، ويكفل اداء المهام المختلفة على النحو المأمول، ووفق ما يقضي به المرسوم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات.