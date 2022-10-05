تعاقدت الفنانة بسمة على الانضمام لأسرة مسلسل «حضرة العمدة»، الذي تجسد بطولته الفنانة روبي، والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، ويعد هذا التعاون الدرامي الأول بين الثنائي على الساحة الفنية، وأول بطولة مطلقة لروبي في مواسم دراما رمضان.



والعمل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، ويناقش بحسب موقع «سيدتي نت» قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع، وتشارك خلاله مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين في مقدمتهم: روبي، إدوارد، محمود حافظ، بسمة، رياض الخولي، ومازال التعاقد جاريا مع باقي طاقم العمل.



ومن المقرر أن يبدأ المخرج عادل أديب، تصوير حلقات المسلسل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث يتم بناء الديكورات الخاصة به، كما أنه من المفترض أن تستعين الشركة المنتجة ببعض المتخصصين الأجانب لتنفيذ عدد من المشاهد والغرافيكس حتى يظهر العمل بالشكل المطلوب.



يذكر أن روبي اعتذرت عن عدم المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم» المقرر عرضه بموسم دراما رمضان المقبل، لرغبتها في تحقيق حلم البطولة المطلقة ببطولة «حضرة العمدة»، ولم يعرف بعد هل سيستمر العمل بالاسم نفسه أم سيتم تغييره، خاصة أن الفنان محمد رمضان بدأ بالفعل تصوير مسلسل يحمل اسم «العمدة»، ومن المقرر عرضه في التوقيت نفسه.