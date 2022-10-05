القاهرة - محمد صلاح



التقت الفنانة شيرين عبدالوهاب في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة الأردنية نداء شرارة، وبدت بحالة نفسية جيدة، وكأنها تخطت أزمة طلاقها من الفنان حسام حبيب.



ونشرت نداء عبر حسابها في «انستغرام» مقطع فيديو قصيرا ظهرت فيه وهي في غاية السعادة للقاء شيرين وتقبلها، وتقول لها: «وحشتيني قد الدنيا»، لترد عليها قائلة: «إنت بنتي حبيبتي، اكتشافي يا ناس»، وكذلك شاركت جميلة البداوي فيديو برفقة شيرين ونداء شرارة على خلفية أغنية «حبه جنة» مع تعليق: «الحب شيري».



وتعود علاقة شيرين ونداء إلى العام 2015 عندما شاركت الأخيرة في الموسم الثالث لبرنامج «ذا فويس»، وكانت ضمن فريق شيرين وساعدتها على اختيار الأغاني خلال الموسم لتحصل على لقب البرنامج في النهاية.