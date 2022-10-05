القاهرة - خلود أبوالمجد



طالبت الفنانة المغربية جيهان خليل المخرجين بعدم حصرها في أدوار الشر رغم تألقها فيها، وبخاصة بدورها الأخير الذي لعبته أمام الفنانة نرمين الفقي في مسلسل «إلا أنا»، مؤكدة أنها تتمنى أن يراها جمهورها في أدوار رومانسية أو كوميدية أو دور فلاحة، خاصة أنها باتت تجيد اللهجة المصرية.



وقالت جيهان، خلال استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة»: «عملت أدوار شر كتيرة وبحبها، لأن فيها تمثيل وحاجات تشبعني كممثلة، لكن عايزة أعمل مشهد رومانسي أو دور كوميدي أو فلاحة، وعايزة المخرجين يشوفوني بأشكال تانية».



وأوضحت خليل أن مسيرتها الفنية بدأت مبكرا عبر بوابة المسرح، ولكن حياتها تغيرت بعد مشاركتها في الموسم الأول من برنامج «أراب كاستنج» عام 2016، الذي كانت الفنانة غادة عبدالرازق ضمن لجنة تحكيمه، خاصة بعد فوزها بلقب البرنامج، مشيرة إلى أنها تلقت الكثير من العروض من أكثر من بلد بعد البرنامج، ومن بينها مسلسل مصري لغادة عبدالرازق، وكانت قد قررت قبول أي عرض يصلها من مصر، لتشارك بعدها في مسلسل «الخانكة».