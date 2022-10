لم تعد برشلونة عاصمة رياضية فقط، بل تحولت الى معلم ثقافي غني بالأعمال التي قدمها مهرجان الأمل السينمائي الدولي بدورته الثانية، التي اجتازت من خلالها الحدود ليصل الى اسبانيا، حيث جمع مؤسس ورئيس المهرجان الفنان فادي اللوند نخبة النجوم لمتابعة العروض في أرقى الصالات.



وعرض في برشلونة الفيلم الجزائري الروائي الطويل «حليم الرعد» Halim El-Raad للمخرج الجزائري محمد بن عبدالله.



يروي قصة «حليم» شاب في الخامسة والعشرين يعاني من مرض التوحد ويعيش مع والدته الأرملة في شقة متواضعة. اعتاد حليم البقاء لساعات طويلة أمام شاشة التلفزيون ليشاهد الرسوم المتحركة اليابانية التي تبدأ في إحداث تغييرات ملحوظة في إدراكه للواقع من حوله. من الافلام التي تسلط الضوء على قضايا ذوي الهمم.



كما عرضت الأفلام القصيرة التالية:



– «الأمل - The Hope» من المغرب، بطولة أمل النجار واخراج حسن شاطر.



– «Drop Of The Life» من سورية، بطولة قصي جاجول وريم بيطار وعبير بيطار وأحمد عزيزة، وإخراج حسام حمود.



– «Casting» من المغرب، إخراج عبدالمنعم كسوح.



– «الموت بتوقيت الحصار Death at Time of Blockade» من اليمن، إخراج علي حسن الحمزي.



– «عروس البحر The Sea Bride» من البحرين، إخراج محمد عتيق.



وتابع رئيس المهرجان فادي اللوند رحلته مع ضيوفه في أجواء برشلونة حيث تعرفوا على معالمها، وزينوا ساحاتها بحضورهم، استعدادا ليوم جديد.