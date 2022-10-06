الفريق يختص بمتابعة تنفيذ اللائحة على العقود الخاضعة لقرار التكويت لديها ووضع خطة شاملة لتنفيذ برنامج الإحلال



عاطف رمضان



ذكرت مصادر لـ «الأنباء» ان وزارة الاشغال العامة مددت فترة فريق عمل للإشراف على تنفيذ برنامج التكويت في عقود مشاريعها لمدة 3 اشهر برئاسة وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التخطيط والتنمية وعضوية 9 أعضاء على أن تكون اجتماعات الفريق خارج أوقات الدوام الرسمي. ويختص الفريق بمتابعة تنفيذ اللائحة على العقود الخاضعة لقرار التكويت لديها ووضع خطة شاملة لتنفيذ برنامج التكويت ويكون مسؤول عن ضمان دقة وسلامة وإجراءات برنامج التكويت من خلال العقود. كما يقوم الفريق بالتوصية لدى الجهة المعنية بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في العقد المبرم مع المتعهد في حالة الإخلال بالتزاماته المنصوص عليها في العقود والمتعلقة بالعمالة الكويتية، وإعداد الخطط القصيرة وطويلة المدى التي تبين فرص العمل للعمالة الكويتية في عقود المتعهدين وتقديم مقترحاتها بهذا الشأن إلى فريق متابعة برنامج التكويت. ويقوم الفريق بتفسير بنود اللائحة للجهات المعنية وتحديد وإعداد الإجراءات التنفيذية لتطبيق بنود اللائحة ورفعها للاعتماد من قبل السلطة المختصة، ويلتزم الفريق بالضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2011/16) المؤرخ 2011/5/30 بشأن نظام فرق العمل بالجهات الحكومية والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (40 لسنة 2016).



وترفع للجنة الفنية لتطبيق نظام فرق العمل واللجان تقرير دوري شهري عن أعمال الفريق محددا به خطة العمل الشهرية وما تم إنجازه ونسبة الإنجاز على أن يرفع في الأسبوع الأخير من كل شهر وبحد أقصى نهاية آخر يوم عمل في الشهر.