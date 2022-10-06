أسامة أبوالسعود

رفع رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية عادل العازمي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى كل معلم ومعلمة من أبناء الكويت ومختلف معلمي العالم بمناسبة يوم المعلم واصفا إياهم بأنهم «ورثة الأنبياء ورافعو مشاعل النور وحاملو لواء العلم والتربية ومربو الاجيال».



وفي يوم المعلم العالمي الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام، اكد العازمي أن المعلمين يتحملون مسؤولية عظيمة في نهضة الأمم ورقيها وتطويرها عبر بناء أجيال متسلحة بالعلم، ومدركة انه الركن الأساسي في بناء الوطن وتنميته وازدهاره، مشددا على أن الكويت تفخر بمعلميها الذين خرجوا أجيالا عديدة ومستمرون في أداء واجبهم بكل جد وإخلاص وإيمان بالله بأن الكويت تستحق بذل كل الجهود لبنائها وتنميتها ونهضتها.



ودعا الى ضرورة المزيد من الاهتمام بالمعلم وتطويره وإعداد المزيد من الدورات التدريبية لإكسابهم أهم المهارات الدولية سواء بعقد دورات داخل الكويت او خارجها، مشيرا الى ضرورة تحسين أحوال المعلمين المادية والتخفيف من الأعباء التي يتحملونها في ظل وجود عجز في كثير من المواد ما يضطر العديد من المعلمين الى تحمل الكثير من الحصص الإضافية بمختلف المدارس.



وطالب بتكريم القيادات التربوية من الموجهين وقيادات الادارات والمدارس ورؤساء الاقسام والمعلمين الأوائل في حفل سنوي بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا.