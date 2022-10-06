في إطار سعيها المستمر والدؤوب، وحرصا منها على تطبيق استراتيجيتها وبرامجها في الشراكة المجتمعية رعت شركة التسهيلات التجارية احتفالية اليوم العالمي للمسنين تحت شعار «كبارنا عطاء مستمر» الذي نظمته إدارة رعاية المسنين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، يأتي ذلك إيمانا من «التسهيلات» برعاية مثل هذه المبادرات والتي تعكس دورها في رعاية ودعم الانشطة والبرامج الاجتماعية والإنسانية، حيث تستهدف مختلف شرائح المجتمع، ولاسيما كبار السن باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع الكويتي.



وبهذا الصدد، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة التسهيلات التجارية خالد العلى: «إن الكويت تشارك دول العالم الاحتفال بذكرى اليوم العالمي للمسنين اعترافا بقدرهم ومكانتهم، وتكريما لهم وتدعيما لدورهم في المجتمع بما يملكون من خبرة وحكمة حيث جاءت مساهمة شركة التسهيلات التجارية في هذا الاحتفال دعما للدور الجليل الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية في رعاية كبار السن وتوفير احتياجاتهم التي تحفظ لهذه الفئة مكانتها وقدرها والذي مثلته الكويت أفضل تمثيل من خلال كل ما تقدمه لكبار السن من خدمات تسهيلا لحياتهم وتذليلا لكل عقبة تواجههم».



ومن ناحيته، عبر مدير إدارة التسويق بشركة التسهيلات التجارية ثروت عدلي عن سعادته لرعاية احتفالية اليوم العالمي للمسنين الذي نظمته إدارة رعاية المسنين، مؤكدا على أن الاحتفال بذكرى اليوم العالمي للمسنين هو لتجديد العهد بالعطاء والوفاء والعمل المخلص الجاد لإسعاد الأمهات والآباء وتحسين أوضاعهم بكل الوسائل والإمكانات المتاحة. وأعرب عن الشكر لجميع العاملين مع كبار السن على الجهود المبذولة لخدمتهم ورعايتهم.



وعلى هامش الاحتفالية، كرم الوزير الشريعان شركة التسهيلات التجارية وتسليمها درعا تذكارية، كما زار معرض الشركة، حيث أثنى على سجل شركة التسهيلات التجارية الحافل بالعديد من المبادرات والمشاركات المجتمعية والخيرية والثقافية ودورها الفعال في خدمة المجتمع والشراكة المجتمعية ولعبها دورا أساسيا في تعزيز النشاط الاقتصادي في الكويت.



كما تعتبر شركة التسهيلات التجارية هي الأولى من نوعها في تمويل السلع الاستهلاكية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأسست عام 1977 لتتبوأ منذ ذلك الحين مكانة رائدة في قطاع التمويل امتدت لأكثر من 44 عاما. وقد ترسخت مكانتها في السوق بفضل ما تقدمه من خدمات ومزايا، وحرصها على تقديم أفضل مستويات خدمة العملاء، مع السرعة والسهولة في إجراء المعاملات. وتلعب «التسهيلات» دورا رئيسيا في قطاع السيارات والسلع الاستهلاكية، وهي الشركة الرائدة في تمويل السيارات الجديدة والمستعملة والقروض النقدية والإسكانية.