قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي إنه تم الاطلاع على تجربة السعودية في رقمنة الوثائق بما يخدم عملنا ويطوره.



وأضاف الوزير الجلاوي في تصريح لـ«كونا» على هامش زيارة إلى وزارة العدل السعودية «ان لوزارة العدل السعودية تجربة ممتازة في عملية الأرشفة الالكترونية والتحول من النظام الورقي الى النظام الرقمي ومعالجة الوثائق وحفظها، حيث اطلعنا على اهم ما تم انجازه والمعوقات التي واجهوها وكيفية حلها».



وأشاد بتجربة مركز «رقمنة الثروة العقارية» الذي توجد به أحدث التكنولوجيا في نقل الوثائق وترميمها وتخزينها وارشفتها بشكل رقمي.



وشدد على أهمية مثل هذه الزيارات للاستفادة من تجارب الأشقاء في المملكة وخبراتهم، مؤكدا الحرص على استمرار التعاون بين الوزارتين وتعزيزه بما يخدم مصالح البلدين وتطوير أنظمة العمل فيهما.



وأعرب الجلاوي عن خالص الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة العدل على حفاوة الاستقبال والضيافة وتقديم كل المعلومات وتسهيل كل ما يلزم من أجل انجاحها والاستفادة بشكل كبير، متمنيا دوام التقدم والازدهار للمملكة في ظل قيادتها الرشيدة.