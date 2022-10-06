مفرح الشمري



بعد التفاعل الكبير مع إعلان «رقية وسبيكة» للفنانتين القديرتين حياة الفهد وسعاد عبدالله اللتين اجتمعتا فيه بعد 35 عاما من تصوير المسلسل، والذي بثته هيئة الترفية السعودية للترويج عن أضخم مهرجان في المملكة في «أوتليت الرياض» بمشاركة 1500 براند عالمي ومحلي، أكد مخرج الإعلان السعودي محمد الملا لـ «الأنباء» ان الإعلان كان مقترحا للمستشار تركي آل الشيخ للترويج لافتتاح أوتليت الرياض من خلال إعلان تشارك فيه الفنانتان القديرتان حياة الفهد وسعاد عبدالله من خلال استذكار شخصيتيهما في مسلسل «رقية وسبيكة» وتوظيفهما في إعلان الافتتاح لهذا المهرجان.



وأضاف: تم التواصل مع القامتين الكبيرتين حياة وسعاد للمشاركة في هذا الإعلان من خلال شخصيتيهما في مسلسل «رقية وسبيكة»، ورحبتا بالتعاون على الرغم من تخوف الفنانة القديرة سعاد عبدالله لأنها لم تشارك بأي إعلان، لكن بعد ذلك اقتنعت بالفكرة هي والفنانة القديرة حياة الفهد خصوصا انهما يحبان مسلسل «رقية وسبيكة» وموضوع الإعلان متماش مع أحداثه، والحمد لله بعد ذلك تم التجهيز لتصوير الإعلان بعد ان عدت لمشاهدة المسلسل كاملا لبناء فكرة مناسبة من وحي أحداث المسلسل، ولله الحمد وفقت، والإعلان تم تصويره في 5 أيام والفنانتان القديرتان وصلتا الرياض قبل يوم واحد من التصوير وجلست معهما بصحبة الفريق الفني، والحمد لله سارت الأمور على ما يرام بعد الاستعانة بالفنان السعودي بشير غنيم لتجسيد شخصية «ذياب»، التي جسدها الراحل غانم الصالح.



وأشار المخرج السعودي محمد الملا الى أنه لم يواجه صعوبات في تصوير الإعلان وذلك للتعاون الكبير الذي وجده من قبل الفنانتين حياة وسعاد اللتين لم تقصرا معه في عملية التصوير التي كانت في كاميرا واحدة، مشيرا إلى ان الصعوبات كانت في أزياء المسلسل لكن تغلبنا عليها بوجود المصممة بدرية العتيبي التي لبت جميع مطالبه من خلال الأزياء المطلوبة التي كانت تطابق أزياء المسلسل الذي عرض عام 1986.



واختتم الملا حديثه لـ «الأنباء» قائلا: سعيد جدا أنني ذكرت أهل الخليج بشخصيتي «رقية وسبيكة»، وسعيد بهذا التفاعل الكبير الذي حصده الإعلان، فكل الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على هذه الفكرة والشكر موصول لفريقي الفني على تعاونه اللا محدود معي حتى يكون هذا الإعلان بهذا الشكل الجميل.